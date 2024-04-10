Спорт

«Дебаты о спорте и не только» состоялись в Великих Луках

Мероприятие «Олимпийский ринг: дебаты о спорте и не только», которое было организовано в рамках образовательного проекта «Музей - территория олимпийских знаний», состоялось 12 апреля в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Музей спорта и олимпийского движения Псковского края

Мероприятие «Олимпийский ринг» проводили с целью развития навыков публичных выступлений, аргументации и критического мышления, а также для популяризации культуры дебатов и обсуждения актуальных тем и проблем, связанных со спортом и олимпийским движением.

Участниками дебатов стали студенты первого курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта направлений подготовки «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».

Всего в мероприятии «Олимпийский ринг: дебаты о спорте и не только» приняли участие четыре команды.

Выступление каждого спикера оценивалось членами жюри.

Результаты выступлений команд распределились следующим образом:

1 место – «Закат» (Максим Михеев, Валерий Макаров, Александра Голубкова).

2 место – «Мы по направлению АФК» (Максим Дорохов, Александра Алфирова).

3 место – «Ультразвук» (Илья Лепеничев, Сергей Майоров, Савелий Бутин).

4 место – «Пумы» (Мария Донская, Арина Трифонова, Елизавета Захарова).

Все команды наградили грамотами Музея спорта и олимпийского движения Псковского края.