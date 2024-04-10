«Дебаты о спорте и не только» состоялись в Великих Луках

Мероприятие «Олимпийский ринг: дебаты о спорте и не только», которое было организовано в рамках образовательного проекта «Музей - территория олимпийских знаний», состоялось 12 апреля в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото здесь и далее: Музей спорта и олимпийского движения Псковского края
Мероприятие «Олимпийский ринг» проводили с целью развития навыков публичных выступлений, аргументации и критического мышления, а также для популяризации культуры дебатов и обсуждения актуальных тем и проблем, связанных со спортом и олимпийским движением.
Участниками дебатов стали студенты первого курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта направлений подготовки «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
Всего в мероприятии «Олимпийский ринг: дебаты о спорте и не только» приняли участие четыре команды.
Выступление каждого спикера оценивалось членами жюри.
Результаты выступлений команд распределились следующим образом:
Все команды наградили грамотами Музея спорта и олимпийского движения Псковского края.