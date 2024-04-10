Спорт

Киберспортивные турниры войдут в программу «Недели здоровья» в Пскове

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Неделя здоровья», в котором порядка 10 молодёжных команд поборются за призовые места по пяти дисциплинам, пройдет с 22 по 26 апреля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Молодежного центра города Пскова.

Так, в первый день соревнований, 22 апреля, с 13.00 до 16.00 на базе универсального спортивного комплекса «Олимп» пройдут соревнования по волейболу. 23 апреля в теннисном клубе «Гранд» в СРП «Простория» участникам предстоит сразиться в большом теннисе. На следующий день с 13.00 до 16.00 в УСК «Олимп» команды сыграют в футбол.

Совершенно новая дисциплина, турнир в виртуальной реальности, будет проходить на площадке центра виртуальной реальности «Zaga-game» с понедельника по четверг с 11 до 13 часов.

Заключительным испытанием станет кроссфит – комплекс упражнений на различные группы мышц, в который будет входить подтягивание или отжимание, поднятие пресса на время, прыжки в длину, бег на 100 метров, а также подтягивание на брусьях и на рукавах. Данные испытания пройдут в Клубе единоборств «Спортивное единство» (улица Инженерная, дом 76а), здесь же наградят сильнейшие команды, показывавшие лучший результат за все дни «Недели здоровья».

Организаторы предупреждают, что до участия допускаются любительские команды из 6 человек, в составе которых должно быть не менее двух девушек. Кроме того, каждая команда должна представить название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни, а за единый стиль спортивной формы будут начислены дополнительные очки. Отметим, несовершеннолетним участникам необходимо в обязательном порядке подготовить справку о допуске к занятиям физкультурой и спортом.