Спорт

Онлайн-брифинг о марафоне Мехуборка-2024 в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 16 апреля.

21 апреля в Пскове состоится Псковский марафон Мехуборка-2024. Сколько участников в этом году заявилось на марафон? Можно ли еще подать заявку? Какая из заявленных дистанций, судя по количеству поступивших заявок, самая популярная? Как изменится схема движения транспорта в связи с проведением марафона? Какие призы и бонусы ждут участников? Почему ГК «Мехуборка» поддерживает эти соревнования?

На эти и другие вопросы ответили организаторы Псковского марафона Мехуборка-2024 Александр Кузьмин и Артур Екабсон.