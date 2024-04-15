Спорт

Клуб Nordman поборется за Кубок Псковской области по настольному теннису

Кубок Псковской области по настольному теннису стартовал в городе Великие Луки сегодня, 20 апреля. Среди участников - спортсмены из большинства муниципалитетов региона, в том числе в соревнованиях принимает участие команда клуба Nordman. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер», руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Соревнования продлятся два дня, завтра станут известны победители в личных, парных и смешанных разрядах. В составе команды клуба Nordman следующие спортсмены:

Рустам Рузиев,

Андрей Чугаев,

Михаил Марцеха,

Александр Григорьев,

Виталий Шудегов (кандидат в мастера спорта),

Вадим Барышников (мастер спорта),

Степан Бутырко.

«Болеем за наших ребят и желаем успешных игр!» - добавил Юрий Сорокин.