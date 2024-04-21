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Спорт

Лучшую команду второклассников по шахматам определили в Пскове

21.04.2024 21:26|ПсковКомментариев: 0

Два дня команды второклассников псковских школ по шахматам соревновались для выявления лучшей команды в рамках городского этапа Всероссийских соревнований «Дебют». Состав команды второклассников состоит из восьми обучающихся в одной школе 2015 года рождения и моложе: пять мальчиков и не менее трех девочек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Федерация шахмат Псковской области является одним из инициаторов проведения всероссийских соревнований для школьных команд тех регионов, где шахматы включены в образовательную программу. Организаторами регионального и муниципального этапов выступили Федерация шахмат Псковской области и отделение шахмат ГАОУ ДО «Лидер» при поддержке региональных Комитетов по образованию и спорту.

Теперь в соответствии с решением Федерации шахмат России учрежден Всероссийский командный турнир по шахматам «Дебют», который ежегодно проводится среди команд общеобразовательных организаций, реализующих проект «Шахматы в школах». Соревнования проводятся в целях: популяризации изучения шахмат в образовательных организациях среди детей младшего школьного возраста; пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; интеллектуального развития личности учащихся начальной школы; подведения итогов года шахматного всеобуча в образовательных организациях; стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов общеобразовательных школ по совершенствованию урочной и внеклассной работы.

В 2024 году в Псковской области эти соревнования посвящены еще и углублению и расширению знаний об истории шахмат, выдающихся шахматистах России, в том числе об уроженце Псковской области, Первом русском шахматном мастере А.Д. Петрове, 225 летний юбилей которого отмечается в этом году.

В субботу завершились полуфинальные матчи, по итогам которых в воскресном финале в г. Пскове встретились школьные команды второклассников из Гуманитарного лицея, Лицея экономики и основ предпринимательства №10 и Естественно-Математического лицея №20», а также Средней образовательная школа № 17 им. Валерия и Анатолия Молотковых.

Участников соревнования радушно встретили хозяева игровой площадки – администрация Естественно-Математического лицея №20, которая предоставила на безвозмездной основе просторный спортивный зал с установленными столами и стульями. Напомним, что впервые Псковскую область и этот псковский лицей в 2008 году посетил Х чемпион мира по шахматам Борис Спасский, первый победитель детского первенства России по классическим шахматам и чемпион Европы до 14 лет также обучался в ЕМЛ№20.

«В Пскове, к сожалению, в отличии от города Великие луки, до сих пор отсутствует необходимые помещения для проведения массовых соревнований по шахматам. Поэтому организаторы вынуждены бегать с шахматным инвентарем из одного помещения в другое, что конечно, не работает должным образом на развитие шахмат в Пскове»,- отметили в федерации.

Круговой турнир, в котором сразились финалисты этого популярного соревнования среди школьников, прошел в острой и бескомпромиссной борьбе. Интрига сохранялась до последнего тура, где каждая из 4 команд могла рассчитывать на победу в турнире. Первые два тура завершились следующими результатами: Гумлицей-Лицей №20 5-3, Лицей №10 –СОШ №17 3,5-4,5; Гумлицей- Лицей №10 4-4; Лицей №20- СОШ №17 5-3.

Перед последним туром команды расположились так. 8,5 очков у команды Гуманитарного лицея, по 8 очков и команд лицеев №20 и №10, 7,5 очков набрали второклассники из команды средней школы №17.

В третьем туре команда Гуманитарного лицея в упорной борьбе преодолела сопротивление команды второклассников СОШ №17 и победила со счетом 5,5 на 2,5 и стала победителем соревнований.

Матч между командами лицея №20 и лицея №10 завершился боевой ничьей 4-4, но только дополнительным показателям, второе место досталось второклассникам из Естественно-Математического лицея № 20 города Пскова.

Победителям и призерам соревнований президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и заведующий отделением шахмат ГАОУ «Лидер» Александр Шпак вручили заслуженные грамоты, а команде СОШ№17 памятные призы.

Памятным призом от Президента региональной Федерации шахмат была отмечена — «за шахматный внешний вид» — участница команды Гуманитарного лицея Елизавета Ульянова.

По итогам соревнования команда второклассников гуманитарного лицея 27 апреля, на родине Первого русского шахматного мастера Александра Петрова в городе Опочка, будет бороться за путевку в финал всероссийских соревнований, который пройдет с 2 по 6 июня 2024 года в пгт Сириус, Краснодарского Края. Это уже второй год подряд успех команды второклассников гуманитарного лицея в городском турнире «Дебют».
1. Технические результаты первого дня.
2. Технические результаты второго дня.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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