Спорт

Организаторы подведут итоги Псковского марафона Мехуборка-2024 в пресс-центре ПЛН

Онлайн-брифинг, посвященный итогам Псковского марафона Мехуборка-2024, состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 22 апреля.

Самый масштабный забег региона состоялся 21 апреля. Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды на старт вышли тысячи псковичей и гостей города. О том, как прошел марафон и с какими результатами завершился, расскажут организаторы Псковского марафона Мехуборка-2024 Александр Кузьмин и Артур Екабсон.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.