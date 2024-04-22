Спорт

64 участника собрал в Пскове турнир по боксу памяти Алексея Ильина

64 участника собрал в Пскове турнир по боксу памяти заслуженного учителя РСФСР Алексея Ильина. Соревнования прошли в спортивном зале на улице Ижорского батальона, 25. Организатором турнира выступила федерация бокса города Пскова при поддержке клуба «Отчество – Псковская область» и Псковского отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе «Отчество – Псковская область».

Фото здесь и далее: «Отчество – Псковская область»

Почетными гостями соревнований стали руководитель федерации бокса города Пскова Вячеслав Ярулин, президент филиала РСБИ по Псковской области Владимир Владимиров; председатель регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов, четырехкратный чемпион Европы по боксу, мастер спорта России, директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов; председатель федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский, руководитель федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов.

Приветствовал участников соревнований президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров. «Поздравляю с открытием турнира по боксу, посвященного памяти заслуженного учителя РСФСР Алексея Ивановича Ильина. Сегодня мы в спортивном зале клуба "Отчество - Псковская область" чтим память необыкновенного человека. Стаж его тренерской и педагогической работы составляет 43 года и все это время он посвящал своим ученикам, которые традиционно показывали высокие результаты, а сегодня выбрали путь своего наставника и продолжили его дело, тренируя юных спортсменов», – подчеркнул он.

«Бокс, как и спорт в целом – это не только спортивные состязания и дух соперничества, но и хорошая физическая форма, возможность раскрыть свой потенциал, проявить волю и характер в честной борьбе, укрепить дух и уверенность в собственных силах.

Желаю беспристрастного судейства, успехов всем спортсменам на ринге и пусть победит сильнейший!» – добавил Владимир Владимиров.

Юных боксеров поддерживали родители, в перерывах между раундами тренеры давали советы. Всего в этот день было разыграно 32 комплекта наград.