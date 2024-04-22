Спорт

Федерация многоборья ГТО провела первые соревнования в Псковской области

Федерация многоборья ГТО провела первые соревнования в Псковской области 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Вот и завершились наши самые первые соревнования по многоборью ГТО. Более 50-ти участников от 15 до 61 года бросили вызов себе и соперникам и вступили в схватку с нашей с виду простой трассой», – отметили организаторы.

Соревнования проходили на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

«Огромная благодарность всем, кто в этот день был с нами, в одной вере. Отдельная благодарность директору стадиона "Машиностроитель" Ольге Валентиновне за возможность проведения соревнований. Приятно было видеть такую нереальную поддержку каждого атлета на финише от всех участников. Очень тепло и атмосферно», – добавили организаторы.