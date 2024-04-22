Спорт

Сотрудники УФСИН и воспитанники клуба «Зубренок» приняли участие в фестивале «Динамо» в Пскове

В областном центре состоялся Фестиваль единоборств, посвященный 101-ой годовщине Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Его участниками стали более 200 спортсменов нашего региона, Санкт Петербурга и Ленинградской области, а также Республики Беларусь. Спортивное мероприятие включило в себя турниры по самбо, дзюдо, кикбоксингу и армрестлингу. УФСИН России по Псковской области представляли сотрудники-самбисты, боровшиеся за победу в личном и общекомандном зачете, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» Центра «Патриот», представившие показательные выступления.

На официальном открытии Фестиваля благодарственное письмо за активное участие в проведении спортивных мероприятий, популяризацию Динамовского движения и патриотическое воспитание молодежи было вручено отделу специального назначения «Зубр». Затем массу ярких эмоций присутствующим доставили юные зубрята – участники ВПК «Зубренок». Они продемонстрировали навыки и умения военного и спортивного дела, которым обучаются в клубе под руководством сотрудника ОСН «Зубр» Андрея Мусатова.

Основная часть спортивного события выявляла сильнейших в четырех видах единоборств. Сотрудники УФСИН показали достойные результаты в спаррингах по боевому самбо в разных весовых категориях. Так, бронзовыми призерами стали: в весовой категории 79 кг. Андрей Саддаров (УФСИН) и Илья Крюков (ОСН), 98 кг. – Глеб Ульяничев (ОСН), свыше 98 кг. – Станислав Бойков (ОСН) и Никита Степанов (ИК-3). 1 место завоевал Артем Сухаревич (УИИ) в весовой категории 88 кг. и Павел Фалилеев (ОСН) - свыше 98 кг. В общекомандном зачете сотрудники УИС заняли бронзовую ступень пьедестала.

Почетным гостем Фестиваля стал заместитель начальника ОСН «Зубр» и мастер спорта международного класса по кикбоксингу, ЧМ 2002 Владислав Финогенов. Ему также выпала честь быть судьей соревнований по кикбоксингу на одном из татами.

Добавим, еще одно спортивное достижение в копилке «Зубра» - первое место воспитанника ВПК «Зубренок» Владимира Демкова на турнире по боксу памяти «Заслуженного учителя РСФСР» Алексея Ильина.