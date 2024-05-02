Спорт

Псковичка стала победительницей чемпионата России по настольному теннису

Спортсменка из Псковской области Александра Васильева стала победительницей чемпионата России по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Чемпионат России прошёл в городе Алексин Тульской области с 24 по 29 апреля.

«Поздравляем Александру и её тренера Барышникова Вадима Вадимовича и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.