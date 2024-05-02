Спорт

Открытый турнир по карате прошел в Великих Луках

Открытый турнир по карате WKF «Кубок города воинской славы Великие Луки» состоялся 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований.

Турнир прошел в разделах: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите и собрал более 130 участников из разных районов Псковской области. Псков представляла команда псковского клуба «Будокан Атэми» в количестве 26 спортсменов.

«Они показали яркие и зрелищные поединки и выступления в ката,создавая серьезную конкуренцию хозяевам турнира», - рассказал председатель федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Итого в копилке псковичей 13 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей.

«Поздравляем спортсменов и их личных тренеров с результатами выступления», – добавил Антон Потебня.

Заключительным турниром в этом сезоне станет Кубок города Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан», который пройдет 25 мая в Пскове.