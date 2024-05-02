Спорт

Более 50 воркаут-спортсменов сдали нормы ГТО

Сдача нормативов комплекса ГТО, в которой принимали участие более 40 спортсменов по воркауту, прошла в деревне Соловьи Псковского района.

Совместно с родителями и сотрудниками силового ведомства Псковской области в мероприятии приняли участие более 50 участников.

Принимали нормативы сотрудники центра тестирования ВФСК ГТО Псковского района.

«Заряженные на золотой значок ребята энергично проходили испытания, ведь для многих из них они были первые в жизни! Интерес, имеющаяся подготовка, спортивный азарт и сильная мотивация помогла ребятам выполнить все испытания для того, чтобы стать сильнее в новых направлениях спорта и как результат, повысить свой уровень физической подготовки!» – отметили в сообществе.

Для того, чтобы принять участие в ГТО, спортсмены заранее отрабатывали упражнения, тренировались.

«Мы стараемся подготовить сильную, здоровую молодежь, которая станет нашим продолжением и будет развивать не только Псковскую землю, но и Россию», – добавили в сообществе.