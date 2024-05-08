Спорт

Галина Овсова посетила музей спорта Псковского края

Временно исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова посетила музей спорта Псковского края.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, её сопровождали глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Евгений Цацко, депутат Великолукской городской Думы, директор Спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Сергей Поварещенков.

Почётные гости познакомились с основными разделами экспозиции музея.

В Книге почётных гостей Галина Овсова оставила запись, в которой поблагодарила за работу и пожелала «новых масштабов и всего наилучшего».

