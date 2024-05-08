Спорт

Псковичи участвуют в турнире по настольному теннису в Петербурге

Команда клуба «Nordman» отправилась в Санкт-Петербург, где участвует в двухдневном всероссийском турнире, посвященном Дню Победы. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер», руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman» Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В соревнованиях участвует более 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

«Наши ребята участвуют в категории теннисистов в возрасте до 16 лет. В составе команды: Чугаев Андрей, Трощилов Дмитрий и Голубович Алеся. Желаем нашим спортсменам удачи!» - заключил Юрий Сорокин.