Спорт

Соревнования среди смешанных футбольных команд стартуют в Пскове

В понедельник, 13 мая, на стадионе «Машиностроитель» в Пскове стартуют межрегиональные соревнования по футболу среди смешанных команд — зона «Северо-Запад». Турниры с участием мальчиков и девочек пройдут в двух возрастных категориях — до 12 лет и до 10 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Соревнования станут отборочным этапом всероссийского фестиваля среди смешанных команд, который пройдет в начале июня в Новороссийске. Путевки в финальный этап достанутся победителям турниров. В составах смешанных команд девочек на поле должно быть больше, чем мальчиков.

В возрастной категории до 10 лет примут участие десять учреждений спортивной подготовки из пяти регионов СЗФО. Команды составлены из мальчиков и девочек не старше 2015 года рождения, если им уже исполнилось восемь лет. Участники сыграют в двух группах, из которых в полуфинал выйдут по два лучших коллектива. Обладатели третьих-четвертых строчек сыграют в утешительном плей-офф, а оставшиеся команды разыграют девятое место. Матчи пройдут в формате двух таймов по 20 минут.

Семь команд из пяти регионов СЗФО сыграют в турнире мальчиков и девочек не старше 2013 года рождения, если на день старта соревнований им исполнилось девять лет. Участники определят победителя по итогам однокругового турнира. Матчи будут состоять из двух таймов по 25 минут.