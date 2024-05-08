Спорт

В Пскове определился обладатель хоккейного Кубка Победы

Хоккейный клуб «Энергия» из Гатчины (Ленинградская область) стал победителем турнира «Кубок Победы-2024». Трехдневные соревнования прошли с 10 по 12 мая в Ледовом дворце Пскова.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, «Энергия» одержала победы во всех четырех матчах и набрала 12 очков. Второе место занял «Ижорский батальон» из Колпино (9 очков), третье - «Родина» из Псковского района (6 очков). На три очка меньше набрал псковский клуб «Торнадо», занявший четвертое место. Замкнула пятерку участников турнира сборная Санкт-Петербургской хоккейной лиги (0 очков).