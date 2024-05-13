Спорт

Псковские спортсмены стали победителями чемпионата по настольному теннису в Петербурге

Очередной Открытый клубный чемпионат Санкт-Петербурга по настольному теннису, в котором команда псковского клуба Nordman заняла первое место, завершился 12 мая. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Стоит отметить, что мы становимся лидерами второй год подряд», - рассказал Юрий Сорокин.

На данный момент состав команды выглядит следующим образом:

Владимир Сидоренко, мастер спорта международного класса, первая ракетка России;

Никита Артеменко, мастер спорта, пятая ракетка России;

Глеб Иванов, мастер спорта, победитель молодежного чемпионата страны 2023 года;

Рамиль Мутыгуллин, мастер спорта (капитан команды);

Рамис Туйчиев, мастер спорта;

Иван Таламанов, мастер спорта;

Сергей Фильчев, мастер спорта;

Александр Волошин, мастер спорта;

Александр Филиппов, мастер спорта;

Виталий Шудегов, кандидат в мастера спорта.

«Стоить отметить, что наша команда лидировала на протяжении всего турнира: ребята шли к победе без единого поражения. Желаем нашим теннисистам дальнейших успехов в спорте!» - заключил Юрий Сорокин.