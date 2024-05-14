Третье место заняли псковские спортсменки на всероссийских соревнованиях по пилонному спорту

Всероссийские соревнования по пилонному спорту прошли в Москве 9-12 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области, по итогам соревнований регион в общекомандном зачете занял 3 место.
Фото здесь и далее: комитет по спорту Псковской области
В категории «профессионалы» среди женщин 18 лет и старше бронзовым призером стала Александра Мигунова. Бронза в самой массовой категории среди юниоров 10-14 лет досталась Елизавете Михеевой. В соревнованиях приняли участие 23 региона России.
Золото привезли в Псковскую области София Кожуховская и Кира Ефимова (двойка, «юниоры Б» 15-17 лет).
Тренирует спортсменок Эвелина Мякотина.