Спорт

Третье место заняли псковские спортсменки на всероссийских соревнованиях по пилонному спорту

Всероссийские соревнования по пилонному спорту прошли в Москве 9-12 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области, по итогам соревнований регион в общекомандном зачете занял 3 место.

Фото здесь и далее: комитет по спорту Псковской области

В категории «профессионалы» среди женщин 18 лет и старше бронзовым призером стала Александра Мигунова. Бронза в самой массовой категории среди юниоров 10-14 лет досталась Елизавете Михеевой. В соревнованиях приняли участие 23 региона России.

Золото привезли в Псковскую области София Кожуховская и Кира Ефимова (двойка, «юниоры Б» 15-17 лет).

Тренирует спортсменок Эвелина Мякотина.