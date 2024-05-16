Спорт

Почти 90 спортсменов приняли участие в детском турнире по настольному теннису в Пскове

Детский турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman, посвященный Дню Победы состоялся в Пскове 18 мая. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Чемпионат собрал 87 участников. За лидерство боролись теннисисты Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга. Спортсмены клуба Nordman в абсолютном зачете заняли два первых места, а в целом итоги турнира оказались следующими:

Абсолютный зачет:

первое место: Чугаев Андрей (клуб Nordman);

второе место: Рузиев Рустам (клуб Nordman);

третье Место: Ильин Владислав (Печоры).

Юноши 2006-2008:

первое место: Рузиев Рустам (клуб Nordman);

второе место: Морозов Павел (Дно);

третье место: Рудаков Матвей (Великий Новгород).

Юноши 2009-2011:

первое место: Рудаков Матвей (Великий Новгород);

второе место: Чугаев Андрей (клуб Nordman);

третье Место: Ильин Владислав (Печоры).

Мальчики 2012 и младше:

первое место: Бадалов Эмиль (Санкт-Петербург);

второе место: Денис Ширяев (Луга);

третье место: Махалов Антон (Луга).

Девушки 2006-2008:

первое место: Беляева Анастасия (Псков);

второе место: Ильина Анастасия (клуб Nordman);

третье Место: Сергеева Дарья (Великий Новгород).

Девушки 2009-2011:

первое место: Сергеева Дарья (Великий Новгород);

второе место: Фёдорова Анна (Великий Новгород);

третье Место: Комзина Ульяна (Псков).

Девочки 2012 и младше:

первое место: Сергеева Дарья (Великий Новгород);

второе место: Петрищева Полина (Псков);

третье Место: Дроздова Мария (Луга).

«Поздравляем всех победителей и желаем успехов в дальнейших соревнованиях!» - заключил Юрий Сорокин