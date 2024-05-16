Почти 90 спортсменов приняли участие в детском турнире по настольному теннису в Пскове

Детский турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman, посвященный Дню Победы состоялся в Пскове 18 мая. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Чемпионат собрал 87 участников. За лидерство боролись теннисисты Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга. Спортсмены клуба Nordman в абсолютном зачете заняли два первых места, а в целом итоги турнира оказались следующими:
Абсолютный зачет:
- первое место: Чугаев Андрей (клуб Nordman);
- второе место: Рузиев Рустам (клуб Nordman);
- третье Место: Ильин Владислав (Печоры).
Юноши 2006-2008:
- первое место: Рузиев Рустам (клуб Nordman);
- второе место: Морозов Павел (Дно);
- третье место: Рудаков Матвей (Великий Новгород).
Юноши 2009-2011:
- первое место: Рудаков Матвей (Великий Новгород);
- второе место: Чугаев Андрей (клуб Nordman);
- третье Место: Ильин Владислав (Печоры).
Мальчики 2012 и младше:
- первое место: Бадалов Эмиль (Санкт-Петербург);
- второе место: Денис Ширяев (Луга);
- третье место: Махалов Антон (Луга).
Девушки 2006-2008:
- первое место: Беляева Анастасия (Псков);
- второе место: Ильина Анастасия (клуб Nordman);
- третье Место: Сергеева Дарья (Великий Новгород).
Девушки 2009-2011:
- первое место: Сергеева Дарья (Великий Новгород);
- второе место: Фёдорова Анна (Великий Новгород);
- третье Место: Комзина Ульяна (Псков).
Девочки 2012 и младше:
- первое место: Сергеева Дарья (Великий Новгород);
- второе место: Петрищева Полина (Псков);
- третье Место: Дроздова Мария (Луга).
«Поздравляем всех победителей и желаем успехов в дальнейших соревнованиях!» - заключил Юрий Сорокин