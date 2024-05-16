Спорт

Спортивный праздник провели в Пушкиногорском районе

Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», приуроченный к Международному Дню Семьи, прошел на стадионе средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Семьи Петровых, Титовых, Зиновьевых, Киселёвых, Федоровых, Яриловых, Барских состязались в эстафетных этапах в разных возрастных группа.

«Всем семьям Пушкиногорья счастья, благополучия, любви и взаимопонимания!» - сказала глава района.