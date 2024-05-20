Спорт

Псковский велопарад пройдет 2 июня

В первое воскресенье июня в Пскове состоится Псковский велопарад. Организационный комитет мероприятия утвердил маршрут движения велоколонны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре города Пскова.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Велосипедисты начнут свой путь по улице Гражданской, затем продолжат движение по улицам Яна Фабрициуса и Кузнецкой, включая мост 50-летия Октября. Далее маршрут пройдёт по Юбилейной улице и Рижскому проспекту до Ольгинского моста. Завершится путешествие на улице Советской и Октябрьском проспекте. Финишируют участники там, где и стартует велопарад (улица Гражданская, стадион «Машиностроитель»).

Общая протяжённость маршрута – порядка 8 километров. Важно отметить, что в день проведения мероприятия будет действовать временное ограничение движения для автомобилистов, чтобы обеспечить безопасность участников велопарада.

Напомним, Псковский велопарад состоится 2 июня. Предварительная регистрация уже открыта. Участниками могут стать лица старше 14 лет.