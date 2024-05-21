Спорт

Профессиональные футболисты приехали в Псков на турнир детского фонда

Ежегодный футбольный турнир Псковского областного отделения Российского детского фонда «Маленькие сердца» состоялся 20 мая. В нём приняло участие 14 команд юных футболистов из восьми интернатных учреждений области, расположенных в Пушкинских Горах, Печорах, Порхове, Опочке, Пыталово и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Начался турнир с церемонии открытия, на которой присутствовали представители администрации города Пскова, общественных организаций, благотворители, а также профессиональные футболисты - Владимир Быстров и Олег Власов.

После церемонии открытия началась череда игр. В этом году они проходили по круговой системе, поэтому у всех команд была возможность поиграть со всеми. Игры проходили в трёх возрастных группах: младшие (8-11 лет), средние (12-14 лет) и старшие (15-18 лет). Всего футбольная площадка объединила более 110 мальчиков и девочек.

В этом году участников турнира ждали не только игры, но и тренировки, мастер-классы от профессиональных футболистов. Ещё до церемонии награждения Владимир Быстров и Олег Власов провели для детей массовую разминку, а после у ребят из старшей возрастной группы была возможно принять участие в футбольном мастер-классе. Помимо этого, профессиональные футболисты наблюдали за игрой детей, давали практические советы их тренерам.

После насыщенного дня были определены победители во всех трёх возрастных категориях:

в младшей возрастной группе первое место заняла команда Порховской специальной школы-интерната. Серебряными призёрами стала команда Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Бронзовые медали завоевала команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

в средней возрастной группе первое место заняла команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района; второе - Порховская специальная школа-интернат, а третье место досталось команде Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

в старшей возрастной группе чемпионами турнира стала команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Ребята уже 3-й год подряд выигрывают переходящий кубок турнира. В этом году они также увезут его к себе в учреждение. Второе место заняла команда Порховской специальной школы-интерната, а третье – Опочецкой специальной школы-интерната.

После игр всех участников турнира ждала церемония награждения. Участники турнира, не занявшие призовые места, были отмечены памятными именными и командными дипломами. А игроки команд, занявших призовые места, награждались дипломами, медалями и кубками.

В этом году наградную продукцию удалось приобрести при поддержке директора фабрики обуви Nordman Юрия Сорокина. «Юрий Юрьевич на протяжении многих лет активно поддерживает футбольный турнир детского фонда, радуя его участников подарками и призами», - отметили в отделении.

Помимо футбольных наград, всех участников турнира ждали вкусные призы – мороженое. Его передала управляющий ООО ГК «МегаХолод» Татьяна Кирилёнок. «Татьяна Сергеевна - давний помощник подопечных фонда. Она регулярно поддерживает благотворительные акции и проекты организации», - рассказали в детском фонде.

Также перекусы для детей передали партнёры детского фонда из торгового дома «Рижский». При их поддержке ребята смогли вкусно подкрепиться до обеда.

Но на этом церемония награждения не закончилась. Участники «Клуба добрых друзей» ежегодно отмечают индивидуальными призами лучших вратарей, нападающих и защитников во всех возрастных группах. А в этом году они решили учредить ещё две номинации: отметили подарками всех девочек турнира за смелость, а также команду, занявшую последнее место в младшей возрастной группе, чтобы мотивировать ребят тренироваться ещё активнее.

Также детский фонд благодарит генерального директора ООО ТФ «Водный мир» Сергея Афанасьева за предоставленную на безвозмездной основе воду для участников турнира.

Благодарность выразили и директору типографии «Гименей» Александру Скоробогатову за печать дипломов для всех участников турнира. Для детей это очень приятный момент получения именного диплома за свой труд и старания, заметили в отделении.

Отдельная благодарность администрации города Пскова и администрации стадиона «Машиностроитель» за бесплатное предоставление площадки для проведения турнира. «Возможность приехать в областной центр, чтобы поиграть на профессиональном поле, стимулируют воспитанников интернатных учреждений активно тренироваться на протяжении всего учебного года! Благодарим сотрудников стадиона "Машиностроитель" за профессионализм и помощь в проведении турнира», - подчеркнули в отделении фонда.

Отмечается, что весомый вклад в организацию турнира внесла победа проекта детского фонда «Мяч Дружбы» на всероссийском конкурсе футбольных проектов «Россия - футбольная страна!». Проект занял третье место в номинации «Лучший проект для детей» и выиграл приз в размере 350 000 рублей.

В дальнейшем детский фонд планирует развивать любительский футбол среди воспитанников интернатных учреждений Псковской области. За всё время проведения турнира «Маленькие сердца» он полюбился как детям, так и взрослым.