Спорт

Спортсмены из Пскова и Дедовичей стали призерами «Майской регаты» в Великом Новгороде

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по гребле «Майская регата», которые прошли в Великом Новгороде с 17 по 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото: комитет по спорту Псковской области

В парной двойке среди девушек до 17 лет серебряные медали завоевали Ульяна Фицай и Алиса Веселова из Дедовичей. Также дедовичская парная четвёрка, в состав которой входили Ульяна Фицай, Ксения Радионова, Алёна Смоленцова и Алиса Веселова, завоевала серебряные медали.

Среди юношей до 19 лет два экипажа из Псковской области также отличились. Псковичи Игорь Шашин и Матвей Дербенёв получили серебряные медали в парных двойках, а представители Дедовичей Иван Голубев и Артём Фёдоров завоевали бронзовые медали.

В парной четвёрке среди юношей до 19 лет бронзовые медали были выиграны гребцами из Дедовичей - Иваном Мутовиным, Артёмом Фёдоровым, Иваном Голубевым и Максимом Матвеевым.