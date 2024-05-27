Спорт

Два велосипеда разыграют в Пскове

Псковский велопарад пройдёт в Пскове 2 июня. В рамках мероприятия проведут два конкурса с призами от организаторов и спонсоров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

До 30 июня все желающие могут принять участие в онлайн-фотоконкурсе. Для этого нужно создать оригинальную, необычную и интересную фотографию или фотоколлаж с велосипедом, опубликовать их на своей странице в социальной сети, поставить в посте хештег #ПсковскийВелопарад2024 и заполнить анкету. Краткое описание к фотографии приветствуется и может повысить шансы на победу. Больше узнать можно в положении.

В день проведения мероприятия можно будет поучаствовать в конкурсе лучшего велообраза. Для этого нужно проявить фантазию и показать своё мастерство перевоплощения. Необходимо создать необычный костюм на велосипеде и в день велопарада (с 11:00 до 12:00) прийти на стойку регистрации для предварительной оценки. Будет сформирован топ-10 лучших образов, которые сразятся за подарки от спонсоров. Зрительское голосование определит трёх победителей, которые получат подарки.

Участники, занявшие первые места в каждом из конкурсов, получат новый велосипед Forward Sporting 27.5 HD от генерального спонсора Псковского велопарада – Velomoto service.