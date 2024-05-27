Спорт

Более 450 спортсменов боролись за Кубок города Пскова по карате

Соревнования на Кубок города Пскова по карате WKF прошли в областном центре 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фотографии предоставил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня

Турнир собрал свыше 450 участников из Пскова, Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Калининграда.

Спортсмены соревновались в категориях индивидуальное ката, командное ката, индивидуальное кумите и командное кумите.

На торжественном открытии соревнований с приветственным словом выступил и.о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров. В своем приветственном слове он отметил важность проведения турниров подобного рода в городе Пскове и сильный состав участников.

Как рассказал главный судья соревнований Антон Потебня, такое большое количество спортсменов на соревнования по карате Псков принимает впервые. «Для всего оргкомитета соревнований это большая ответственность, и мы рады, что команды из других регионов приезжают к нам и создают отличную конкуренцию в каждой категории», - отметил он.

Для псковских каратистов это последнее массовое мероприятие в этом сезоне. Впереди летний лагерь, выездные сборы и чемпионат России.

По итогам турнира спортсменам будут присвоены очередные разряды по карате.