Турнир по футболу между «Дружиной» и епархией проходит в Пскове

Нарушителей на торгах будет определять искусственный интеллект

Восемь вакансий открыты в гдовской полиции

В Ленобласти мать наехала на 4-летнюю дочь во время парковки на даче

В Москве на ребенка упала часть конструкции аттракциона

Андрей Турчак: «Единая Россия» остается единственной политической силой, которая отбирает кандидатов на выборы открытым и честным способом

Пограничники РФ отрабатывают новые тактики на фоне вступления Финляндии в НАТО

Синоптики дали прогноз погоды на Северо-Западе России на следующую неделю

В Госдуме назвали причину, по которой можно лишиться земельного участка

Тело пропавшего две недели назад подростка выловили из реки в Ленобласти

Почти 800 гостей выставки «Россия» учились азам псковских ремёсел у мастериц из «Михайловского»