Спорт

Летний фестиваль ГТО среди школьников завершился в Пушкинских Горах

Летний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Псковской области завершился в Пушкинских Горах. В соревнованиях приняли учащиеся 4 и 5 ступеней комплекса — 12–13 и 14–15 лет соответственно. Все ребята — обладатели золотых знаков ГТО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: «Пушкинский край»

В командном зачете лучший результат показали псковичи, набрав в общей сложности 1737 баллов. Серебряным призером фестиваля стала команда из Великих Лук с результатов в 1607 очков. Замыкают тройку лидеров школьники из Порховского района. Результат их команды — 1585 баллов.

В личном зачете лучшими стали Екатерина Дмитриева, Николай Брыльков, Маргарита Компаниец и Кирилл Краснощеков.

В летнем фестивале ВФСК ГТО приняли участие более 70 участников в составе 18 команд. Они соревновались в шести спортивных дисциплинах. Это бег на 60, 1,2 тысячи и 2 тысячи метров, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, состязания на пресс и гибкость.

Финалисты фестиваля пройдут еще один норматив — плавание. Десятка лучших по итогу отправится на смену в международный детский центр «Артек», представят Псковскую область на всероссийском этапе.