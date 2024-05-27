Псковская спортсменка стала призером соревнований по фехтованию «Первая шпага»

Воспитанница псковской спортшколы «Лидер» Маргарита Соловьёва стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по фехтованию «Первая шпага». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета на спорту Псковской области.
Фото: Telegram-канал комитета на спорту Псковской области
Состязания прошли в Московской области.
В соревнованиях приняли участие 102 спортсменки из Московской, Тульской, Ростовской, Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и ЛНР.