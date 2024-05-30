Турнир по настольному теннису прошел в Пскове

Ежемесячный турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman состоялся в Пскове на этих выходных. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
В турнире приняли участие 28 человек из Псковской и Новгородской областей, а также из Санкт-Петербурга.
По итогам турнира в мужском разряде впервые стал победителем наш воспитанник 19-летний теннисист Михаил Марцеха. Он обыграл титулованных спортсменов, многократных победителей Псковской области и города Пскова. Общие итоги соревнований оказались следующими:
Мужской разряд:
Женский разряд:
Парный разряд
«Поздравляем победителей и желаем не снижать взятого темпа! Продолжаем усиленно тренироваться на пути к новым победам! Так держать!» - сказал Юрий Сорокин.