Спорт

Турнир по настольному теннису прошел в Пскове

Ежемесячный турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman состоялся в Пскове на этих выходных. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В турнире приняли участие 28 человек из Псковской и Новгородской областей, а также из Санкт-Петербурга.



По итогам турнира в мужском разряде впервые стал победителем наш воспитанник 19-летний теннисист Михаил Марцеха. Он обыграл титулованных спортсменов, многократных победителей Псковской области и города Пскова. Общие итоги соревнований оказались следующими:

Мужской разряд:

первое место: Михаил Марцеха (клуб Nordman);

второе место: Виталий Шудегов (клуб Nordman);

третье место: Алексей Швецов (клуб Nordman).

Женский разряд:

первое место: Елизавета Колякова (Санкт-Петербург);

второе место: Анастасия Беляева (Псков);

третье место: Анастасия Ильина (клуб Nordman).

Парный разряд

первое место: Алексей Швецов - Виталий Шудегов (клуб Nordman);

второе место: Владислав Платов - Станислав Ярославов (Новгородская область);

третье место: Валерий Платонов - Геннадий Кононов (Новгородская область).

«Поздравляем победителей и желаем не снижать взятого темпа! Продолжаем усиленно тренироваться на пути к новым победам! Так держать!» - сказал Юрий Сорокин.