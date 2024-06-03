Спорт

Псковские спортсменки стали призерами соревнований по аэробике в Петербурге

Открытый турнир по спортивной аэробике «Петра творенье» прошел в Санкт-Петербурге с 31 мая по 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса Петергофа. В борьбе за медали участвовали спортсмены из 22 регионов страны: от Владивостока до Калининграда, от Карелии до Севастополя и Донецка.

За победу боролись и воспитанники псковской спортшколы «Бригантина». На счету спортсменов 2 золотых и 2 бронзовых медали.

Среди солисток 2015 года рождения победительницей стала Виктория Зайцева (41 участница).

В возрастной категории 6-8 лет в номинации «танцевальная гимнастика» первое место заняли - Тая Игошкина, Мария Алексеева, Вероника Громова, Яна Колесникова, Дарья Меликидзе, Софья Лукина.

Бронзовыми призерами стали:

Группа 12-14 лет – Ангелина Токарева, Лилия Моногова, Валерия Иванова, Мария Бобрышева, Татьяна Падучих.

Танцевальная гимнастика 12-14 лет – Ангелина Токарева, Лилия Моногова, Валерия Иванова, Мария Бобрышева, Татьяна Падучих, Алиса Остапенко.

Самой младшей участницей этих соревнований стала - Тая Игошкина, в марте 2024 года ей исполнилось 5 лет.

К соревнованиям детей готовили тренеры-преподаватели - Анжелика Алексеева, Юлия Бабич и Инна Мартынова.