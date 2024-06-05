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Спорт

Проект «5 вёрст» в Пскове отметит забегом свой второй день рождения

06.06.2024 17:29|ПсковКомментариев: 0

Проекту «5 вёрст» в Пскове 8 июня исполнится 2 года. Организаторы в этот день приглашают всех желающих присоединиться к празднику: преодолеть вместе 5 км в парке или помочь в проведении мероприятия в качестве волонтёра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении. 

Фото здесь и далее: «5 вёрст»

Каждое субботнее утро на набережной реки Великой собираются любители активного образа жизни, чтобы пройти или пробежать 5 км любым комфортным темпом в хорошей компании. 

8 июня все участники праздника получат памятные открытки, а после финиша будет возможность пообщаться, устроить традиционное чаепитие и угостить друг друга принесенными из дома сладостями.

«5 вёрст» – это не спортивное мероприятие, участники не соревнуются друг с другом. Цель движения - создание дружеского сообщества людей, увлеченных общими интересами, и привлечение внимания к здоровому образу жизни. Всего в России на данный момент действует уже 137 локаций, где каждое субботнее утро проводятся бесплатные старты на 5 км. Более шести тысяч человек принимают участие в стартах еженедельно. А число уникальных участников, которые хоть раз приходили на «5 вёрст», уже более 50 тысяч.

 

Чтобы принять участие в стартах «5 вёрст», необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта — дополнительно регистрироваться не нужно.

8 июня место встречи: Профсоюзная, 16. Подробную информацию о месте сбора и трассе можно найти на сайте.

Программа мероприятия:

  • начало сбора участников: 8:30,
  • брифинг для новичков: 8:40,
  • проведение разминки: 8:45,
  • общий брифинг: 8:55,
  • старт: 9:00. 
Теги: #спорт #бег
Источник: Псковская Лента Новостей
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