Спорт

Пандус для спуска инвалидов к воде появится у гребной базы в Пскове

Электрический пандус для спуска людей с ограниченными возможностями здоровья к воде появится у гребной базы «Ника» в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Напротив городского пляжа, где школа "Ника", разрабатывается проект, он на финальной стадии, электрический пандус, который будет спускать людей с ограниченными возможностями здоровья к воде, чтобы они имели возможность заниматься греблей и другими видами спорта, в том числе купаться», - рассказал Алексей Несмашный.

Гость студии подчеркнул, что вопрос доступности мест отдыха в администрации Пскова «стоит остро». «Мы понимаем актуальность, по всем новым площадкам, которые проектируются, вопрос учтен, мы уделяем этому особое внимание. По тем пространствам, которые были выполнены в предыдущих нормативах, сложностей больше», - пояснил он.