Спорт

Опубликована электронная версия сборника статей великолукской конференции, посвященной проблемам и перспективам спорта

Опубликована электронная версия сборника статей II открытой научно-практической конференции «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы», посвященной 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, 100-летию Великолукского уездного комитета по физической культуре. Об этом сообщил декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сборник посвящен актуальным вопросам теории и методики подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов, медико-биологическим аспектам подготовки спортсменов, современным тенденциям и актуальным вопросам развития физического воспитания и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, историческим и краеведческим аспектам физической культуры, спорта и олимпийского движения, проблемам развития олимпийского образования.

‍В сборнике статьи 55 авторов из 5 регионов (Москва, Челябинск, Смоленск, Краснодар, Великие Луки).

Издание осуществлено в соответствии с Планом научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» и Планом научных конференций, семинаров, симпозиумов Великолукской олимпийской академии на 2024 года.