Вопрос с лыжной базой «Сосенка» в Корытово повис в воздухе — инвестор

Вопрос с лыжной базой «Сосенка» в Корытовском лесопарке повис в воздухе, заявил бизнесмен Денис Быченков в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вопрос с базой повис в воздухе, потому что она принадлежит профсоюзам: и сами там ничего не делают, и у меня нет никаких юридических прав на эту базу. Краткосрочный договор аренды не позволяет мне инвестировать в ее реконструкцию, хотя в моем видении базу надо капитально ремонтировать, перестраивать, организовывать там детскую лыжную школу, взрослые секции, делать нормальный прокат, нормальное кафе. Надеюсь, в ближайшей перспективе эта база станет зоной притяжения горожан», - сказал Денис Быченков.