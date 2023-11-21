Спорт

Псковский облсовпроф рассматривает вариант продажи лыжной базы «Сосенка»

Псковский облсовпроф рассматривает вариант продажи лыжной базы «Сосенка» в Корытовском лесопарке, однако пока такое решение не принято. Об этом председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Мы рассматриваем разные варианты, в любом случае, решение о реализации объекта принимает коллегиальный орган, совет. И в принципе мы коллегиально принимаем решения — развиваем, не развиваем, вкладываемся или нет. У нас достаточно много объектов в собственности, которые требуют вложений и развития в целом», — сказал Игорь Иванов.

Таким образом, решение о продаже лыжной базы не принято. Вопрос планировали рассмотреть на ближайшем заседании совета, но пока решили отложить.

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«Мы еще будем консультироваться с коллегами из Федерации независимых профсоюзов России, непосредственно с руководителями членских организаций, поскольку есть интересанты, есть предложения (оно не одно) по поводу выкупа данного объекта. Соответственно, нам самим надо определиться, надо оно нам или нет, поэтому вопрос сегодня остается открытым», - рассказал глава Псковского облсовпрофа.

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Он добавил, что в любом случае объект будет нести функции спортивной направленности.

«При принятии решения мы отталкиваемся от того, что профиль объекта должен быть сохранен, это должен быть объект спорта. В любом случае, каких-то проектов вне спорта на данной территории не будет, даже если будет принято решение о реализации», - заключил Игорь Иванов.