Спорт

XX парусная регата открылась на берегу Псковского озера

Торжественное открытие XX парусной регаты состоялось на берегу Псковского озера сегодня, 12 июня, передает корреспондент «МК в Пскове».

Руководитель комитета по спорту Псковской области Галина Овсова поприветствовала участников мероприятия и напомнила, что сейчас в регионе проходят два значимых мероприятия - регата и встреча воздухоплавателей в Великих Луках.

«Это не просто спортивные мероприятия, это целый праздник для большого количества людей», - подчеркнула она и пожелала спортсменам удачи и благоприятной погоды.

Председатель морского собрания Санкт-Петербурга Сергей Ирютин напомнил, что в этом году регата посвящена двум великим датам в истории России - 320-летию «Виктории на Чудском озере», 325-летию Андреевского флага и 320-летию основания Кронштадта. Он наградил правительство Псковской области за организацию состязаний.

В завершении церемонии участники торжественно подняли флаги и провели традиционный молебен.

Напомним, XX Псковская парусная регата проходит на Псковском озере с 11 по 17 июня. В этом году на состязание прибыли больше 80 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Новгородской областей а также других регионов России.

Участникам предстоит показать мастерство в юношеских классах яхт: «Оптимист», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Зум 8», «Ла-зер-Радиал», «Лазер 4.7», «Ракета 270». Кроме того, пройдёт этапы Кубка России в классе яхт «Микро», «Летучий Голландец» и «Звездный», этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», а также региональные соревнования «Приз крейсера Аврора» в классах яхт: «Четвертьтонник», «Open 800», «Минитонник».