Спорт

Лимонад, конкурсы и подарки: музыкально-спортивный фестиваль Viki Fest прошел в Пскове

Музыкально-спортивный фестиваль Viki Fest прошел в парке Строителей в Пскове в День России, 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«На площадке парка в этот теплый день собрались как почитатели спорта и искусства, так и просто горожане и гости города, которые с удовольствием наблюдали за происходящим!» - отметили организаторы.

В рамках программы все желающие могли попробовать бесплатно домашний лимонад, принять участие в конкурсах и получить подарки от партнеров, опробовать бесплатно массажное кресло, погулять на ярмарке мастеров и увидеть выступления на мини-батутах, пилоне, гимнастическом кольце, насладиться танцевальными и вокальными номерами.

«Начиная с 11.00 до 15.00 площадка фестиваля всегда была живая и наполненная гостями и их неповторимыми эмоциями! Апогеем фестиваля стали бесплатные мастер-классы от тренеров, благодаря которым все желающие смогли попробовать для себя что-то новое в спорте — джампинге, пилоне. Ежегодный фестиваль Viki Fest вернется ровно через год, чтобы снова собрать всех вместе!» - добавили организаторы.