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Спорт

Секция рукопашного боя в Пскове присоединилась к Всероссийскому марафону «Сила России»

14.06.2024 10:09|ПсковКомментариев: 0

В спортивной школе «Мастер» тренер высшей квалификационной категории Владимир Евдокимов провел открытую тренировку по рукопашному бою для разновозрастных спортсменов. В зале на улице Советской в Пскове в этот день собралось более 30 мальчиков и две девочки. Кто-то пришел на занятие впервые, есть и те, кто занимаются на протяжении 7 или 8 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото: региональное отделение «Единой России».

«Обычно тренировка у нас начинается с разминки на каждую группу мышц. После этого идет работа в рамках силовой подготовки спортсменов. Затем отрабатываем технику ведения боя, которая заканчивается проведением спарринга — тренировочного поединка. При этом большое внимание уделяется навыкам борьбы, происходит отработка бросков и подсечек. Но главное в наших тренировках – научить ребят думать. Важно отработать точность, хитрость, ловкость. Мы стараемся у новичков воспитать навыки рукопашного боя через игру. Для старших – задания сложнее. Например, научиться контролировать себя так, чтобы не выдать сопернику эмоцию и свое последующее действие в атаке», – рассказал тренер Владимир Евдокимов.

Воспитанники спортивной школы знают, что благодаря рукопашному бою развиваются практически все группы мышц. При этом дело не ограничивается одной только силовой подготовкой. В ходе занятий этим видом единоборств улучшается растяжка, координация, ловкость. Человек, который занимается рукопашным боем, всегда находится в хорошем тонусе.

Тренеры Владимир Евдокимов и Дина Дымова говорят, что систематические занятия приводят к существенному повышению общей устойчивости тела и улучшению координационных возможностей. Тренировки по рукопашному бою усиливают общую физическую подготовленность, повышают четкость реализации движений конечностями при существенном увеличении общей выносливости.

Помимо физических упражнений наставники воспитывают у спортсменов уважение к сопернику, как на соревнованиях, так и в ходе тренировочного процесса. Большое внимание уделяют честности ведения поединка и благородству — запрещено наносить удары сзади, по лежачему сопернику, а также необходимо избегать нанесения тяжелых повреждений.

Заместитель директора по учебно-спортивной работе спортшколы «Мастер» Станислав Титов рассказал, что спортшкола профилирует самбо, дзюдо, рукопашный бой, кикбоксинг и всестилевое карате и все пять видов спорта активно присоединились к марафону «Единой России». «Популяризация спорта, здорового образа жизни – главная цель марафона "Сила России". Как говорит наш президент, надо вовлекать в спорт как можно больше молодежи и взрослого населения. Марафон познакомит с разными видами спорта, поможет определиться с конкретным видом и подтолкнет к правильному выбору», – сказал Станислав Титов.

Напомним, летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. В Пскове спортивная школа «Мастер» присоединилась к Всероссийскому спортивному марафону «Сила России» на самом старте. Первая открытая тренировка прошла по самбо. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России»

Источник: Псковская Лента Новостей
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