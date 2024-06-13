Спорт

Псковичка победила на открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике

Спортсменка из Псковской области Наталья Спиридонова стала победителем открытого чемпионата Малайзии по лёгкой атлетике. Соревнования проходят с 14 по 16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Пресс-служба турнира анонсировала участие России, Австралии, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеша и Мьянмы.

Наталья Спиридонова одержала победу в прыжках в высоту с результатом — 1,87 метра. Наталья выступала под флагом России.

«Поздравляем спортсменку и её тренера Алексееву Екатерину Станиславну и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.