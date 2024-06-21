Спорт

Соревнования по фиджитал-танцам пройдут в Пскове

Соревнования по фиджитал-танцам пройдут в Пскове в рамках фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц», который приурочен к российскому Дню молодёжи и состоится 29 июня на скейт-парке сквера имени Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В рамках фестиваля будут проходить соревнования по нескольким дисциплинам: велоспорт (ВМХ\МТВ), скейтбординг, самокат, баскетбол 3x3, армрестлинг, паркур и настольный теннис. Стало известно, что к этому списку присоединяется ещё один — фиджитал-танцы (виртуальные танцы или ритм-дэнс), которые были представлены на «Играх будущего» в Казани и впервые будут проходить в рамках псковского фестиваля.

Фиджитал-танцы — это симбиоз физической и компьютерной активности, не требующий специальной подготовки. Соревнования проходят в виде танцевального баттла из четырёх человек: участники подбирают подходящую песню и уровень подготовки, а затем набирают очки за правильное выполнение движений. Рекомендуется изучить положение.

Отметим, соревнования по данному направлению проводит партнёр организаторов — Федерация Фиджитал-спорта Псковской области. Регистрация проходит онлайн через специальную форму.

Организаторами фестиваля являются Псковский городской молодёжный центр при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, стадион «Машиностроитель, Центр молодёжи и общественных инициатив и Псковский молодёжный центр. Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.