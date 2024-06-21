Псковские приставы провели спортивный праздник для детей

Сотрудники Специализированного отделения судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России провели грандиозный спортивный праздник для детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.
«Устроили баталии на футбольном поле, боролись за мяч под баскетбольным кольцом, взлетали к победе над волейбольной сеткой!» – рассказали приставы.
Вместе с судебными приставами Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов в импровизированной спартакиаде участвовали сотрудники регионального управления ведомства и их семьи.
Завершил спортивный день турнир по перетягиванию каната.