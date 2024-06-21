Спорт

Псковские приставы провели спортивный праздник для детей

Сотрудники Специализированного отделения судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России провели грандиозный спортивный праздник для детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

«Устроили баталии на футбольном поле, боролись за мяч под баскетбольным кольцом, взлетали к победе над волейбольной сеткой!» – рассказали приставы.

Вместе с судебными приставами Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов в импровизированной спартакиаде участвовали сотрудники регионального управления ведомства и их семьи.

Завершил спортивный день турнир по перетягиванию каната.