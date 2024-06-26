Спорт

«Железные люди»: Главный спортивный медик региона Евгений Васильев о пользе и вреде спорта. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 июля. После небольшого перерыва проект возвращается с новым ведущим Георгием Пономаревым.

Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте. Сегодняшний гость студии - исполняющий обязанности главного врача Детской областной клинической больницы, главный спортивный медик и главный детский травматолог региона, ветеран боевых действий Евгений Васильев.

Спорт - это про здоровье? Или про здоровье все-таки больше фитнес или пробежки в парке? Почему в спорте важна психологическая поддержка? Как простому человеку отделить, какой вид физической нагрузки ему пойдет на пользу, а какой во вред? К чему может привести неправильно выбранный вид спорта? Чем полезен спорт для формирования характера? Об этом и многом другом с гостем студии побеседовал Георгий Пономарев.