Спорт

Кубок Псковской области по компьютерному спорту пройдёт с 9 по 14 июля

Кубок Псковской области по компьютерному спорту пройдёт с 9 по 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соревнования состоятся в онлайн-формате по дисциплинам «боевая арена» в игре Dota 2, «файтинг» в игре Tekken 8 и «тактический трёхмерный бой» в игре Counter-Strike 2.

В состязаниях по дисциплинам «файтинг» и «боевая арена» смогут принять участие спортсмены старше 14 лет. В дисциплине «тактический трёхмерный бой» допускаются участники от 16 лет. Победители в каждой дисциплине будут представлять Псковскую область на Кубке России по киберспорту.

Организаторы: комитет по спорту Псковской области, Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта».