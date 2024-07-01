Спорт

Великолукский борец Шамилов после победы над бразильцем встретится с киргизом

Великолучанин Руслан Шамилов готовится к новому профессиональному поединку. О событиях в спортивной карьере земляка сообщил подписчикам своего Telegram-канала депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

«Соперником Шамилова станет киргизский спортсмен Тилек Машрапов, - написал Александр Козловский. - Руслан и Тилек сойдутся в поединке в среднем весе на турнире по смешанным боевым единоборствам лиги АСА 178».

Бой состоится 16 августа в Москве. В лиге АСА Руслан Шамилов дебютировал весной этого года. В апреле он одержал победу над соперником из Бразилии.