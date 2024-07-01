Спорт

Депутаты Псковской гордумы обыграли молодогвардейцев в футбол

Матч по футболу между депутатами Псковской городской Думы и членами «Молодой Гвардии Единой России» состоялся в Пскове в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

На футбольном поле возле гимназии №29 в товарищеском матче сошлись депутаты и молодогвардейцы. Как отметили в региональном отделении, это была отличная возможность провести время вместе в неформальной обстановке и укрепить дружеские связи.

«Мне как депутату приятно своим личным примером показывать молодому поколению важность занятия спортом и поддержания здорового образа жизни. Любой вид спорта позволяет молодым людям быть сильными, крепкими», – подчеркнул депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Матч получился весьма напряженным. Команды демонстрировали азартную и зрелищную игру. После первого тайма счет составлял 2:0 и сложно было предположить, что во время второго тайма будет забито еще столько голов. Итог игры - 8:1. Победили депутаты городской Думы.

«Марафон "Сила России" — это великолепная инициатива, которая вдохновляет молодежь на активный образ жизни и участие в спортивных мероприятиях. Каждое событие этого марафона заряжает положительными эмоциями и привносит неоценимый вклад в развитие спорта в нашем регионе. Спорт объединяет и делает нас сильнее!» – отметил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

«Для современной молодежи эта встреча – очень показательное мероприятие, которое говорит о том, что наша власть, наши депутаты находятся на равных с народом. Ребята бегают по футбольному полю, делают подсечки, подножки, ведут активную игру и знают, что им за это ничего не будет», – сказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Алексеев.

Напомним, летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. В рамках марафона каждый желающий может принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России».