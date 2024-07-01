Депутаты Псковской гордумы обыграли молодогвардейцев в футбол

Матч по футболу между депутатами Псковской городской Думы и членами «Молодой Гвардии Единой России» состоялся в Пскове в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
На футбольном поле возле гимназии №29 в товарищеском матче сошлись депутаты и молодогвардейцы. Как отметили в региональном отделении, это была отличная возможность провести время вместе в неформальной обстановке и укрепить дружеские связи.
Матч получился весьма напряженным. Команды демонстрировали азартную и зрелищную игру. После первого тайма счет составлял 2:0 и сложно было предположить, что во время второго тайма будет забито еще столько голов. Итог игры - 8:1. Победили депутаты городской Думы.
Напомним, летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. В рамках марафона каждый желающий может принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России».