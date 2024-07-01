Медведь Альберт пополнил коллекцию Музея спорта Псковского края

Коллекция Музея спорта Псковского края пополнилась оригинальными экспонатами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фотографии: группа «ВКонтакте» «Музей спорта Псковского края»
Подписчики группы Музея спорта Псковского края стали зрителями чемпионата Европы по футболу 2024 года. Они привезли плюшевого медведя по имени Альберт - талисман «Евро-2024». Кроме того, фонды музея пополнили официальный значок, матчевый стакан из фан-зоны и другие сувениры.
14 июля станет известно имя победителя чемпионата Европы по футболу. В финале турнира сыграют сборные команды Испании и Англии.