Спорт

Медведь Альберт пополнил коллекцию Музея спорта Псковского края

Коллекция Музея спорта Псковского края пополнилась оригинальными экспонатами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фотографии: группа «ВКонтакте» «Музей спорта Псковского края»

Подписчики группы Музея спорта Псковского края стали зрителями чемпионата Европы по футболу 2024 года. Они привезли плюшевого медведя по имени Альберт - талисман «Евро-2024». Кроме того, фонды музея пополнили официальный значок, матчевый стакан из фан-зоны и другие сувениры.

14 июля станет известно имя победителя чемпионата Европы по футболу. В финале турнира сыграют сборные команды Испании и Англии.