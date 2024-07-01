Спорт

Пятиборье с заплывом через реку Великую организуют в Пскове 14 июля

Пятиборье стартует от Ольгинской часовни в Пскове 14 июля. Его участники должны будут преодолеть дистанцию общей протяженностью 8,2 км.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на одном из этапов будет необходимо переплыть Великую с одного берега на другой. А финальный этап спортсмены пройдут на сапах по Великой до Ольгинской часовни.

Кроме того, с 12 по 14 июля в «Раздолье» проходит пятый мотофестиваль «Псков Дача Пати». Программа включает в себя множество различных активностей, в том числе заплывы на сапах по рекам Великой и Пскове, вдоль стен древнего кремля.

Смотрите также Даёшь псковское «нашествие»!

«В связи с тем, что в последнее время участились происшествия на воде с сап-бордами, Государственная инспекция по маломерным судам настоятельно рекомендует участникам соревнований правила безопасности на водных объектах!» - подчеркнули в МЧС.