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Даёшь псковское «нашествие»!

10.07.2024 09:17|ПсковКомментариев: 0

Последнее время в Псковской области что ни выходные, то фестиваль. Проходят мероприятия для любителей чтения, кинематографа, различных видов спорта, исторической реконструкции, фольклора, эногастрономические, музыкальные и многие другие. Всё это, безусловно, хорошо с точки зрения развития событийного туризма и разнообразия вариантов отдыха для самих жителей. Только в этом бесконечном марафоне праздников как-то затерялись события для поклонников рок-музыки, которых, насколько я знаю, в регионе немало. В этом году состоялось всего два опен-эйра данного направления, ещё один грядёт в ближайшие выходные. Людям неискушенным этого может показаться вполне достаточно - мол, чего ещё надо. Но до уровня прежних подобных начинаний и их аналогов в других регионах нашим рок-фестам ещё далеко - ни в коем случае не в обиду организаторам, которые прикладывают неимоверные усилия, а исключительно в рамках мечтаний о масштабном концерте на свежем воздухе с участием легендарных групп.

 

Особенности лайн-апа и контингента

Крупный опен-эйр рок-направленности Псковской области очень нужен, судя по количеству участников того же «Доброго рока» или «HoSt BUSTERS», которые уже не первый год радуют всех рок-н-ролльщиков выступлениями более-менее известных исполнителей. Лайн-ап первого, который базируется в Палкино, в этом году был впечатляющий: «Потому что», «Zнаки», «Красная плесень», «ДМЦ», «Ангел небес», «Бригадный подряд». Для людей неосведомлённых - это довольно популярные коллективы из мира рок-музыки и панк-рока. Традиционно в фестивале участвовала масса молодых коллективов, в том числе местных, с целью раскрытия их таланта и популяризации. Выступления, как обычно, длились в среднем 30-50 минут, что в целом довольно неплохо и сравнимо с подобными мероприятиями в других регионах. Некоторые хедлайнеры выступали не так долго, как хотелось бы публике, но это всё же лучше, чем ничего.

На сцену «HoSt BUSTERS», который позиционируется как мотоциклетное мероприятие, на этот раз вышли Артур Беркут, «Чёрный обелиск» и ещё несколько команд, широко известных в узких кругах.

Ещё один мотофестиваль - «Псков Дача Пати», который состоится через пару дней и анонсирует в числе хедлайнеров группы «Монгол Шуудан», «Мамульки Бенд» и «Братья Гримм».

Здесь хотелось бы обратить внимание на некоторые отличия рок-фестивалей от байк-мероприятий. В целом они похожи - обычно это летние опен-эйры, где звучит музыка определённого жанра. Мотособытия зачастую предлагают чуть менее насыщенную музыкальную повестку (но есть в России и байк-фесты, способные дать фору многим фестивалям без приставки «мото»), при этом организуют довольно разнообразную развлекательную часть для гостей. К примеру, мотоклуб «HoSt Псков» традиционно проводит экскурсии по изборским окрестностям, туда же в этом году намерены отправиться участники второго псковского байк-фестиваля.

Подобного движа, помимо концертной программы, хватает и на рок-мероприятиях. Наиболее существенным их отличием, на мой взгляд, является характер публики. Во время посещения рок- и мотособытий в разных городах России я заметила, что у мотоциклистов как-то душевнее и дружелюбнее. И организаторы тут совсем не причём, просто так исторически сложилось, что на сборища байкеров в подавляющем большинстве приезжают люди, так или иначе связанные с мотокультурой. Встречаются там и те, кто вообще впервые в жизни видит двухколёсную технику и просто хочет послушать любимую музыку - таких байкеры ни в коем случае не «гоняют», обычно они рады всем, кто ведёт себя достойно.

А вот на рок-фестивалях встречается весьма разношерстный народ (как говорится, жук и жаба), не всегда лояльно настроенный к ближнему. Особой беды в этом нет, музыке, как говорится, все покорны, но порой могут быть нюансы. К примеру, на «Нашествии» мне бросился в глаза именно слишком разный контингент, который с трудом мог сосуществовать мирно. Только представьте: в одном месте собрались мамочки с детьми, совершенно не приспособленные к жизни в палатках, а прибывшие исключительно по настоянию отцов - рок-н-ролльщиков, отбитые панки, рэперы (да-да, последние годы музыка на «главном приключении лета» была очень разнокалиберной), рокеры и ещё невесть кто, мимо проходивший. На байк-фестах же, как правило, случайных людей не бывает, у них есть что-то общее, помимо музыкальных предпочтений, потому подобные мероприятия проходят более мирно, что ли. Хотя везде бывают исключения.

На псковских рок- и мотофестивалях я описанных выше различий в большом количестве не замечала, речь скорее о крупных мероприятиях в других городах. Наши фесты, по сути, посещают одни и те же люди, которые знают друг друга в лицо, так как много лет вращаются в одних кругах.

О «циклонах» и трудностях финансирования

Многие из тех, кто сегодня довольствуется имеющимися тремя фестивалями (ещё раз подчеркну - этого мало даже для псковского зрителя, и масштаб не тот!), где звучит рок-музыка, помнят хорошие начинания в данном направлении, которые, к сожалению, канули в Лету. Взять, хотя бы, «Псковский циклон» - какого уровня исполнители туда приезжали!

Я об этом знаю лишь понаслышке, так как не застала данный фестиваль в силу возраста. Для своих ровесников и тех, кто младше, поясню. «Псковский циклон» зародился в начале 2000-х как фестиваль парусных видов спорта и поначалу представлял из себя некий междусобойчик на свежем воздухе, на который собирались яхтсмены и их друзья-музыканты. Спустя годы мероприятие трансформировалось в масштабное событие в мире спорта и музыки, собиравшее спортсменов и рокеров из разных регионов России, а также дальнего и ближнего зарубежья.

Псковичи, посещавшие «циклоны», с тоской вспоминают былые годы. Особенно тот раз, когда фестиваль проходил в деревне Залахтовье Гдовского района в 2006 году - тогда на него приехали Вячеслав Бутусов с группой «Ю-Питер», «Markscheider Kunst», «Ногу свело», «Запрещенные барабанщики», немецкая группа «Xandria». В другие годы на фестивале выступали не менее крутые коллективы - «Уматурман», «Сплин», «СерьГа», «Ария», «Русский размер».

Дислоцировался он на Псковском, а один раз - на Чудском озере, что являлось однозначным плюсом для гостей. Палаточный лагерь на берегу водоёма - это всегда выигрышная идея. Безусловно, есть нюанс в части безопасности, которой при наличии воды поблизости следует уделять повышенное внимание. Однако подобное расположение очень облегчает жизнь гостей. Те, кто хотя бы однажды провёл три дня на летнем фестивале без возможности освежиться, точно меня поймут. Ну и, живописные виды никто не отменял.

Несмотря на удаленность места проведения «циклонов» от крупных городов и магистралей, недостатка гостей никогда не было. На фестиваль съезжались тысячи спортсменов и любителей рок-музыки, которые, к тому же, отмечали хороший сервис, оборудованный организаторами в полевых условиях.

В 2008 году «Псковский циклон» побил собственный рекорд, ознаменовавшись концертами 18 рок-групп из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга, а в 2009 прекратил своё существование. Организаторы решили отказаться от мероприятия в связи с отсутствием финансирования, которое поступало от генерального спонсора - одной из сотовых компаний. По некоторым данным, экстремалы к тому моменту уже устали от постоянных толп рокеров и решили вновь ограничиться междусобойчиками.

К сожалению, в этом мире всё упирается в деньги, и фестивали, не только рок-направленности, тоже. Но почему-то именно события для рок-тусовки обделены финансированием и зачастую существуют лишь на энтузиазме организаторов и за счёт пары-тройки крупных спонсоров.

Хотелось бы привести недавнее высказывание заместителя губернатора Псковской области Ольги Тимофеевой, касающееся бюджета на прошедший хоровой праздник: «Если невозможно привлечь ни правительственные гранты, ни спонсорские деньги, мы финансируем из бюджета области. Результаты у нас очень хорошие. Я скажу эту цифру, мне за нее не стыдно – на хоровой праздник мы потратили один миллион рублей».

И ежу понятно, что бюджет региона не резиновый, но чем, к примеру, рок-фестиваль хуже хорового праздника? Любители рока менее достойны своего праздника, чем те, кто предпочитает другие виды искусства? Или имеют прав меньше тех, кто желает санкционированно пропустить бокальчик-другой на набережной Псковы?

Не умаляю значимости всех проводимых в регионе фестивалей, так как у каждого есть своя публика и свой положительный эффект, в том числе экономический. Но разве опен-эйр с легендами русского рока не привлечёт в регион туристов, не станет достойной частью событийного календаря? И пускай там тоже продают улиток, работают ярмарки местных производителей и организуется прочий движ, сопровождающий другие события, получающие поддержку из бюджета.

«Рок, молодость, купала»

Мы, обычные зрители, можем лишь догадываться, сколько сил и средств тратят организаторы на проведение разного рода фестивалей, особенно тех, которые не финансируются государством и не имеют спонсоров с толстыми кошельками. Авторы таких проектов крутятся, как могут, и порой энтузиазм угасает, а возможности иссякают.

Возьмём, к примеру, «Псковский мотосаммит», который прекратил своё существование во время ковида. Мероприятие было весьма популярно среди мотоциклистов всей страны и других государств, хоть и не могло похвастаться обилием известных групп в лайн-апе. В основном, на берегу озера Званское в деревне Подборовье выступали коллективы из Псковской и соседней Ленинградской областей. В небольшом количестве приезжали известные в мире рока команды - «Бахыт-Компот», «Тролль гнёт ель», «Мамульки Бенд», «Скворцы Степанова», «Дай дарогу!» (Белоруссия).

Последний (а может, всё-таки крайний?) мотосаммит подпортила погода: на протяжении всех трёх дней шёл дождь, который к тому же размыл дорогу. Гостей было мало, настроение не ахти, организаторы понесли крупные финансовые убытки. Планировалось, что мероприятие возродится после окончания пандемии, но пока этого не произошло.

В то же время в тех краях зародился байк-рок-фестиваль «Дача Пати». В 2019 году владелец одного из участков в Черняковицах решил устроить у себя на даче мероприятие для мотоциклистов, их семей и друзей, пригласил несколько музыкальных коллективов. С каждым годом собиралось всё больше гостей, в том числе не имеющих отношение к мотокультуре, но любящих рок - например, поклонники групп «F.P.G» и «Znaki». Фестиваль разрастался, палаточный лагерь гостей грозил выйти за пределы частного участка, и в этом году его перенесли на территорию парка отеля «Раздолье».

Организаторы «Доброго рока», который состоялся в минувшие выходные, тоже задумываются о переезде. В группе фестиваля сейчас идёт активное обсуждение, не перебазироваться ли в другую локацию, более вместительную: в этом году стало понятно, что берег озера Смолинское в Палкино не резиновый, и с трудом вмещает всех желающих. Что бы там ни говорили про «в тесноте, да не в обиде», гости не должны три дня жить друг у друга на головах. К тому же, не каждому по душе слишком близкое соседство с малознакомыми людьми.

Приведу в качестве положительного примера организации пространства байк-фесты в Луге и Севастополе. Первый проходит в городской черте на берегу озера в лесополосе внушительного размера. Большинство тех, кто любит быть в центре событий, живут на основной поляне вблизи озера, а интроверты и прочие хранители личного пространства уходят жить в лес, места в котором более чем достаточно. До сцены оттуда совсем недалеко.

Севастопольский байк-фест проводится у горы Гасфорта, там есть строго отведенное под палаточный лагерь место. Это такая огромная поляна на возвышенности, конца и края которой не видно - все размещаются на желаемом расстоянии друг от друга. До берега горного озера из любой точки рукой подать, как и до сцены.

Так вот, неужели в Псковской области мало озёр, расположенных в глубине соснового леса или на равнинах? Да, горами мы не обладаем, зато есть огромное количество локаций на берегах водоёмов, подходящих для проведения масштабного рок-фестиваля. Понятно, что близость к Пскову и в целом размещение в населенном пункте гарантирует определенное количество зрителей, но я более чем уверена, что люди поедут даже в Жижицу, если туда пригласить побольше известных исполнителей. Ездили ведь псковичи на «Нашествие» за сотни километров - потому что оно того стоило, по крайней мере, во времена своего расцвета. И деньги за билеты платили немалые.

Почему в качестве примера привожу Куньинский район? Да потому что там уже был опыт проведения международного рок-фестиваля «Купала-фест» с участием отечественных и зарубежных рок-групп. К сожалению, трёхдневный опен-эйр, организованный в 2014 году лидером «Коррозии металла», не получил продолжения, хотя задумка была неплохая. Место подобрали отличное, музыкантов пригласили солидных - «Крюгер», «Мастер», «Отряд Джона в окружении», «Шмели», «Яйцы Fаберже». Основной целью фестиваля было привлечение внимания к местным командам, поэтому на сцену вышли музыканты из Пскова, Великих Лук и других городов региона. Сами они впоследствии отзывались положительно как о выборе локации фестиваля, так и об уровне его организации.

Территория под Изборском, где проходит байк-фест мотоклуба «Host Псков», как по мне, тоже вполне удачная. Места там предостаточно, потому остаётся лишь пожелать организаторам развития и как можно скорее подтянуться к старшему «брату» - питерскому мотоклубу, который весьма успешно проводит свой фестиваль в Ленинградской области.

Не вижу смысла плодить новые фестивали, лучше масштабировать и всесторонне поддерживать имеющиеся, чтобы они могли приглашать как можно больше достойных музыкантов.

У «HoSt BUSTERS», «Доброго рока» и «Дачи Пати» есть будущее, размах которого зависит не только от организаторов. Безусловно, им ещё есть чему поучиться у более опытных соседей, перенять их полезный опыт и лучшие практики, а всё худшее со временем отсеять. Подчеркну, что даже один из самых масштабных фестивалей страны «Нашествие» был далеко не идеальным, особенно в последние годы его существования, в том числе в части организации быта гостей и стоимости услуг.

И тут мы снова подошли к теме финансов. Организаторов российских фестивалей, устанавливающих высокие цены на входные билеты, вполне можно понять: музыканты за бесплатно не выступают, а ещё есть масса сопутствующих довольно существенных расходов. В Псковской области проходки на рок- и байк-фесты стоят вполне приемлемо, но и об уровне приглашённых артистов в таком случае говорить не приходится - понятно, что топовые группы стоят дороже. И тут варианта два: задирать стоимость билетов до небес, либо всё-таки заручиться поддержкой государства, которое нет-нет, да обращает внимание на рок-просвещение населения и даже порой организует бесплатные концерты в городах.

Хочется верить, что хотя бы один из выше перечисленных псковских фестивалей когда-нибудь получит достойное финансирование и сможет пригласить лидеров отечественной рок-сцены (а там и до зарубежной дотянемся). Псковская публика очень просит и ждёт, а пока что вынуждена ездить за тридевять земель, чтобы прикоснуться к прекрасному.

Ульяна Лаблюк

Теги: #псков #фестиваль #музыка #рок
Источник: Псковская Лента Новостей
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