Спорт

Спортсмены клуба Nordman из Пскова стали призерами рейтингового турнира в Петербурге

Спортсмены клуба Nordman из Пскова стали призерами на всероссийском рейтинговом турнире календарного плана Федерации настольного тенниса России (ФНТР) в Санкт-Петербурге, соревнования проводили среди спортсменов в возрасте до 20 лет. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Соревнования завершились сегодня, 14 июля. По их итогу 15-летний воспитанник клуба Рустам Рузиев занял третье место: впервые юный псковский спортсмен завоевал бронзовую медаль на всероссийском турнире такого уровня. Ещё один теннисист клуба Nordman Михаэль Левин занял четвёртое место.

Среди девушек в числе победителей тоже не обошлось без псковичей: второе место заняла Анастасия Беляева из Пскова, личным тренером которой является Виталий Шудегов.

«Поздравляем ребят с успешным завершением турнира! Так держать! И самое главное - не снижать планку, продолжая усиленные тренировки!» - добавил Юрий Сорокин.