Спорт

Велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко: Если желаете чего-то добиться, делайте

Ветеран боевых действий, велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко обязан своим достижениям жизненному правилу: если ты ставишь перед собой цель, то должен ее достичь. Об этом он сообщил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

После потери ноги в ходе специальной военной операции спортсмен начал активно вести социальные сети. Тогда он поставил своей целью стать примером и замотивировать людей на спортивные свершения в любой жизненной ситуации.

«Всё зависит от вас — если желаете чего-то добиться, делайте. Не хотите — можете жалеть себя всю жизнь за то, что получили травму», — добавил ветеран.

Благодаря растущей популярности видеороликов офицера в отставке заметил заслуженный тренер России Алексей Чуносов. Так Дмитрий Ющенко вошёл в состав паралимпийской сборной и дважды завоевал кубок России.

«Во-первых, человеку важно понимать, что он делает. Во-вторых, это не может быть во вред здоровью. И ему должно нравиться заниматься — так проще преодолевать трудности», — такие черты правильного подхода к спорту определил гость программы.

Активный образ жизни был всегда «своим» для Дмитрия Ющенко. В школьные и студенческие годы он занимался армейским рукопашным боем. После университета поступил в военно-командное училище, там продолжил укреплять тело и дух. Сейчас ключевым направлением развития спортсмен выбрал триатлон, который включает в себя плавание, велогонки и бег.

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Недавно паралимпиец стал председателем ассоциации ветеранов СВО Псковской области. Организация проводит уроки мужества для школьников, создает спортивный и иной досуг, ее члены участвуют в соревнованиях и занимают призовые места. Вернуться к обычной жизни можно — на своем примере это доказывает Дмитрий Ющенко.

«Железные люди» — это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте. Уникальность программы состоит в том, что ведет ее профессиональный спортсмен, тренер и человек, который сделал себя сам, — директор сети фитнес-клубов Георгий Пономарев. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт — это новые возможности и другое качество жизни.